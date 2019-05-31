Линда Мимс из Великобритании ведет группу Spotted Tutbury в Facebook. Недавно девушка заметила, что множество постов в ее группе удалены. Также кто-то из ее страницы поменял в группе изображение, передают aspekty.net.

В панике женщина написала владельцу сообщества. Он предположил, что страницу Линды взломали. Пока женщина меняла пароли от социальных сетей, ее собака по кличке Бо все время был рядом.

Пес отдыхал в кресле. В какой-то момент Линда поняла, что слышит странные звуки, которые доносятся как раз со стороны кресла. Оказалось, что все это время пес сидел на телефоне Линды. Бо нечаянно разблокировал телефон и удалил публикации. Теперь собаку шутливо называют собакой-хакером, а Линда больше не оставляет технику на креслах и диванах.

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