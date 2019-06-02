З'зд партії "Довіряй ділам" проходив під гучні заклики представників націонал-патріотичних організацій. Під стінами Палацу спорту вони влаштували акцію протесту. Чим усе завершилося - в нашому матеріалі.

Біля палацу спорту, де має відбутися з'їзд партії "Довіряй ділам", збираються представники націонал-патріотичних організацій. Розгортають стяг "Стоп реванш". Кажуть - не допустять повторення подій 2014.

"Сьогодні старі політики, які в 14 році проводили референдуми, ХНР, які в Одесі намагалися провести Одеську НР, сьогодні вони зміняють форму та назву і намагаються знову під цією обгорткою подати нам нових політиків, нові політичні сили. Але ми безумовно, ми ж пам'ятаємо всі ці обличчя", - говорить Максим Жорін, голова східного крила партії "Національний корпус".

Біля дверей палацу спорту активісти з портретами загиблих героїв.

"Ганьба! Ганьба! Ганьба!".

Дуже швидко навпроти входу до палацу націонал-патріоти утворили щільний коридор. Через нього проходять запрошені на з'їзд гості, переважно працівники бюджетної сфери.

"Вас зігнали, як стадо всіх, ганьба, ганьба вам усім".

"Безсоромні! Ганьба вам усім! Ганьба! Ганьба!".

В імпровізованому коридорі активісти розгорнули карту України та розлили на ній червону фарбу, як символ крові, через яку мали переступати учасники з'їзду.

Згорнувши коридор ганьби, активісти попрямували до пам'ятника маршалу Жукову. Накинули на погруддя мотузку. Поліцейські намагалися завадити, у відповідь активісти застосували газові балончики та закидали правоохоронців пляшками з водою.

Погруддя Жукова все ж знесли. На його місці встановили прапор України.

Активістами, котрі зносили пам'ятник, займатиметься поліця. Мер Харкова пообіцяв найближчим часом відновити монумент.