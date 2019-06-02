У фронтовому Маріуполі люди влаштували забіг [ Редактировать ]
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли. Сьогодні бойовики двічі атакували позиції наших військових. Гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Напружена ситуація і на Маріупольскому напрямку. Детальніше розкаже Руслан Смєщук.
Приазовська оборонна лінія, на цьому тижні - одне із найгарячіших місць на Донбасі.
"Обстановка на ввереном нам участке довольна не стабильная, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований и российских войск могут происходить буквально в любую минуту. Что касается калибра - это разные калибры и АГС и СПГ и запрещенные калибры 120 мм и 120 мм и 82 мм мины прилетают", - говорить "Джокер", військовослужбовець ЗСУ.
Крім того переодично до українських позицій намагаються підходити диверсанти супротивника.
"Ходять мобільно терористичні групи, заходять на Мородор - працюють по нам. НУ даєм гідну відсіч, близко не підпускаемо", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.
А меньше ніж за два десятки кілометрів від передової - шістсот тисячний Маріуполь. Завдяки оборонцям в місті нормальне життя, війна майже не відчувається. Сьогодні тут незвичне спортивне свято.
Забіг Маріупольска десятка це такий перший, массовий спортивний захід у прифронтовому місті з початку війни. Тут понад три тисячі учасників, значна частина історичного центру міста перекрита, різні забіги у різних номінаціях, на різні дистанції. І наша знімальна група теж вирішила приєднатися до цього заходу.
Ігор Критов, організатор забігу "Маріупольська десятка"
У нас є дуже масовий старт на 1 кілометр - це 1000 учасників, 1000 ще учасників в дитячіх стартах. І приблизно по 500 і 600 на дистанції 5 і 10 км. Приблизно 80 відсотків це Маріуполь, а 20 відсотків це люди, що приїхали з інших місць і не тільки з донецької області.
Наприклад Дмитро приїхав аж з Білої Церкви, він не пропускає жодного величезного українського забігу, тим більше якщо він проводиться вперше.
"Коли закоханий в біг не може бути перешкод, тим більше Маріуполь це нове бігове місто. Тому я так вирішив. Довше їхав аніж біг", - говорить Дмитро, учасник з Білої Церкви.
А ця дівчина із фатою приїхала із Киева. Каже родичі дуже переживали бо ж до лінії фронту близько.
"Минулого року в цей день у нас було весілля з чоловіком. Тому в цьому році ми вирішили відсвяткувати його в Маріуполі, оскількі мій чоловік дуже любить це місто, ми приїхали побігати. Моя мама дуже переживала і вчора весь день дзвонила, питала ти вже на фронті? Я говорю ні тут ще не фронт, я побігаю і вернусь. Мама не переживай", - говорить Ірина, учасниця з Києва.
Через сильну спеку, та важкі підьйоми місцевісць, а це додаткове навантаження - не обійшлося без постраждали. Щонайменьше одну учасницю шпиталізували. Через надмірне навантаження.
по теме
Лінія фронту під Маріуполем стала найгарячішою точкою в зоні ООС
Новини з фронту знову невтішні. Обстріли - продовжуються. Наш кореспондент Руслан Смещук працює на передовій
Війна на Донбасі: бойовики продовжують збройні провокації
Бойовики на Донбасі й далі б'ють із важкої зброї. Заборонені калібри застосували у ВодянОму та ПіскАх. Загалом сьогодні зафіксували вісім ворожих обстрілів
Росія транспортує до українського кордону установки для здійснення кібератак
Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко
На Донбасі противник веде вогонь із житлових кварталів
Від початку цієї доби бойовики вже чотири рази порушили режим припинення вогню. Стріляли із мінометів та гранатометів
Бойовики атакують українців на Донецькому напрямку
Передові позиції під тимчасово окупованою Горлівкою, контрольована українськими військовими частина селища Зайцеве. На його околицях майже не залишилося цілих будинків.