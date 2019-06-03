Знесення бюсту Жукова: поліція відкрила кримінальні провадження [ Редактировать ]
За фактом знесення бюсту Маршала Георгія Жукова в Харкові відкрили два кримінальні провадження. Напередодні там повалили погруддя та облили фарбою, а на його місці встановили прапор України.
За даними поліції, активісти розпилили сльозогінний газ, через який постраждали троє правоохоронців. Це була акція протесту представників націонал-патріотичних організацій проти з'їзду однієї з політичних партій.
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