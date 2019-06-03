У Луцьку "замінували" обласну лікарню [ Редактировать ]
Повідомлення про вибухівку сьогодні перевіряли правоохоронці Харкова та Черкас. У цих містах "мінували" житлові будинки, лікарні, торговельні центри. Про закладену вибухівку о 9.00 ранку повідомили в обласній лікарні Луцька.
Через жорстокий жарт довелося евакуювати не лише персонал медзакладу, а й усіх хворих, навіть важких, які не можуть рухатись самі.
Жартівники почали так розважатися ще з 31 травня - правоохоронцям довелося перевірити більш ніж 30 об'єктів. Та в жодному небезпечних предметів не знайшли.
За даними кіберполіції - електронні листи з погрозами надходять із серверів, зареєстрованих у Російській Федерації.
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