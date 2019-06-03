Жартівники почали так розважатися ще з 31 травня

Повідомлення про вибухівку сьогодні перевіряли правоохоронці Харкова та Черкас. У цих містах "мінували" житлові будинки, лікарні, торговельні центри. Про закладену вибухівку о 9.00 ранку повідомили в обласній лікарні Луцька.

Через жорстокий жарт довелося евакуювати не лише персонал медзакладу, а й усіх хворих, навіть важких, які не можуть рухатись самі.

Жартівники почали так розважатися ще з 31 травня - правоохоронцям довелося перевірити більш ніж 30 об'єктів. Та в жодному небезпечних предметів не знайшли.

За даними кіберполіції - електронні листи з погрозами надходять із серверів, зареєстрованих у Російській Федерації.