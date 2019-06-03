В понедельник, 3 июня, в Индии военно-транспортный самолет Ан-32 пропал с радаров. Об этом сообщает газета Times of India.

Самолет исчез примерно через полчаса после взлета из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.

На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.

На поиски пропавшего самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130.

Раньше сообщалось о том, что Boeing с пассажирами на борту упал в реку. А также посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео