У Сан-Франциско врятували єнота з дротів [ Редактировать ]
У Сан-Франциско показали відео порятунку єнота. Тварина повисла на електричних дротах біля даху одного з будинків. Як там опинилася - невідомо.
Рятувальник деякий час намагався підхопити наляканого єнота великим сачком. Успішне завершення рятувальної операції перехожі, які за цим спостерігали, зустріли з оплесками. Врятовану тварину оглянули, аби пересвідчитися, що з нею все гаразд, та відпустили на волю.
по теме
У США перевірятимуть соцмережі претендентів на візу
США перевірятимуть соцмережі претендентів на американську візу. Держдепартамент оновив імміграційні та неімміграційні візові анкети. Тепер майже у всіх заявників будуть запитувати додаткову інформацію, зокрема нік-нейми в соцмережах, адреси електронної пошти і номери телефонів
Дональд Трамп пообідав із королевою Великої Британії
У гостях у королеви. Американського президента приймають у Букінгемському палаці. Дональд Трамп із дружиною прибув до Лондона вранці з триденним державним візитом
Дональд Трамп зустрівся із королевою Великої Британії
В гостях у королеви. Американського президента приймають у Букінгемському палаці. Дональд Трамп з дружиною прибув до Лондона вранці, з триденним державним візитом
У Білому домі підтвердили запрошення Володимира Зеленського
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію про можливий візит президента України до Америки коментували тільки на Банковій
Американські компанії можуть покинути Мексику
Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив: якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію в США