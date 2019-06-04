У Сан-Франциско показали відео порятунку єнота. Тварина повисла на електричних дротах біля даху одного з будинків. Як там опинилася - невідомо.

Рятувальник деякий час намагався підхопити наляканого єнота великим сачком. Успішне завершення рятувальної операції перехожі, які за цим спостерігали, зустріли з оплесками. Врятовану тварину оглянули, аби пересвідчитися, що з нею все гаразд, та відпустили на волю.