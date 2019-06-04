Геращенко ушла из ТКГ: кто ее заменит [ Редактировать ]
Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заменит первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает "Громадське".
"Я была на совещании у президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, и буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.
Лутковская занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017-го. Сейчас она работает в Украинском институте по правам человека.
Раньше сообщалось о том, что Геращенко заявила, что роспуск парламента является неконституционным. А также Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы.
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