Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заменит первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает "Громадське".

"Я была на совещании у президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, и буду отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Лутковская занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017-го. Сейчас она работает в Украинском институте по правам человека.

Раньше сообщалось о том, что Геращенко заявила, что роспуск парламента является неконституционным. А также Геращенко уходит из Трехсторонней контактной группы.