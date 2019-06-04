Известная комедийная актриса Елена Кравец часто радует поклонников новыми фото. Также у знаменитости есть официальная фан-страница, где публикуются самые разнообразные фото Елены.

В этот раз там появилась фото Кравец и известной украинской балерины Екатерины Кухар в необычных шапках.

Напомним, дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом. А также Кравец показала своих подросших детей.