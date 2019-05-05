Елена Кравец рассказала о своих тайных желаниях [ Редактировать ]
Звезда "Квартала-95" Елена Кравец рассказала о своих тайных желаниях на YouTube-шоу "Женин Журнал". Артистка ответила на много каверзных вопросов, показала семейные фотографии своих младших детей, которые не показывала в СМИ ранее, пишет newformat.info.
Первым, чего она хотела бы, стало завершение "всех войн навсегда". Кравец сказала, что это самое большое ее желание. Вторым было, чтобы у каждого ребенка были родители, которые обязательно с ним будут "везде и всегда".
"И я бы сделала так, чтобы девочки могли есть очень много конфет, сладкого, и не поправляться нигде и никогда",- озвучила свое последнее третье желание Елена Кравец.
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