Звезда "Квартала-95" Елена Кравец рассказала о своих тайных желаниях на YouTube-шоу "Женин Журнал". Артистка ответила на много каверзных вопросов, показала семейные фотографии своих младших детей, которые не показывала в СМИ ранее, пишет newformat.info.

Первым, чего она хотела бы, стало завершение "всех войн навсегда". Кравец сказала, что это самое большое ее желание. Вторым было, чтобы у каждого ребенка были родители, которые обязательно с ним будут "везде и всегда".

"И я бы сделала так, чтобы девочки могли есть очень много конфет, сладкого, и не поправляться нигде и никогда",- озвучила свое последнее третье желание Елена Кравец.

Ранее Кравец показала своих подросших детей.