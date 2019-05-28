Дочь комедийной украинской артистки Елены Кравец 16-летняя Мария похвасталась новым модным нарядом. Снимок опубликован в Instagram. Несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере.

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Дочь Кравец позирует в брюках горчичного цвета, белой футболке и стильном клетчатом жакете. Свою публикацию Маша посвятила новому рекорду в Instagram - количество подписчиков перевалило за 10 тысяч.

Поклонники девушки комментируют: "красотка", "Очаровашка", "Такая красивая", "Ты в любом наряде красивая".

Раньше сообщалось о том, что Кравец показала своих подросших детей. Она также рассказала о своих тайных желаниях.