Дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом [ Редактировать ]
Дочь комедийной украинской артистки Елены Кравец 16-летняя Мария похвасталась новым модным нарядом. Снимок опубликован в Instagram. Несмотря на свой юный возраст, девушка ведет активную светскую жизнь и делает первые успехи в танцевальной карьере.
Дочь Кравец позирует в брюках горчичного цвета, белой футболке и стильном клетчатом жакете. Свою публикацию Маша посвятила новому рекорду в Instagram - количество подписчиков перевалило за 10 тысяч.
Публикация от Маша Кравец👩🎤 (@ma_kravets)
Поклонники девушки комментируют: "красотка", "Очаровашка", "Такая красивая", "Ты в любом наряде красивая".
Раньше сообщалось о том, что Кравец показала своих подросших детей. Она также рассказала о своих тайных желаниях.
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