Прокурор Владислав Волян заявил о том, что правоохранители не нашли пистолет, из которого стреляли в пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом он сообщил журналистам по окончанию заседания Голосеевского районного суда Киева, где избирали меру пресечения двум подозреваемым в убийстве полицейским, пишет "Интерфакс-Украина".



"Стреляя, не видя цели, - это уже умысел", - подчеркнул Волян.

По его словам, адвокаты подозреваемых обеспокоены тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.

"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", - сказал Волян.

Он добавил, что пока не установлено оружие, из которого был произведен выстрел.

Читайте также Полицейские убили ребенка: появились новые детали

Адвокаты полицейских заявили, что по итогу судебного заседания можно утверждать: умысла убить мальчика ни у кого не было. Защита намерена подать апелляцию на решение суда и просить о домашнем аресте.

Адвокат потерпевших Александр Щербина, в свою очередь, сказал: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".

Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он скончался в больнице в Киеве.