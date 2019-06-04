Убийство 5-летнего мальчика: пистолет не могут найти [ Редактировать ]
Прокурор Владислав Волян заявил о том, что правоохранители не нашли пистолет, из которого стреляли в пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Об этом он сообщил журналистам по окончанию заседания Голосеевского районного суда Киева, где избирали меру пресечения двум подозреваемым в убийстве полицейским, пишет "Интерфакс-Украина".
"Стреляя, не видя цели, - это уже умысел", - подчеркнул Волян.
По его словам, адвокаты подозреваемых обеспокоены тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.
"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", - сказал Волян.
Он добавил, что пока не установлено оружие, из которого был произведен выстрел.
Адвокаты полицейских заявили, что по итогу судебного заседания можно утверждать: умысла убить мальчика ни у кого не было. Защита намерена подать апелляцию на решение суда и просить о домашнем аресте.
Адвокат потерпевших Александр Щербина, в свою очередь, сказал: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".
Пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы 31 мая. 3 июня он скончался в больнице в Киеве.
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