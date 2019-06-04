60 діб арешту без права внесення застави. Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила.

За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в хлопчика.

Подробиці трагедії розповість Богдан Вербицький.

Голосіївський суд столиці. У залі засідань - десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних - старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивчені справи та домашньому арешті.

"Приходько має постійне місце проживання, проживає зі своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Я переконаний, що підстави їм ухилятися від досудового розслідування ніяких немає", - заявив Андрій Чичиркін, авдокат Андрія Приходько.

Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають на домашньому арешті й додають: доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють: підстав більш ніж достатньо.

"Там житлова забудова. Відомо, що там ходять люди. Граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі - ну людини, це вже умисне", - заявив Владислав Волян, прокурор Державного Бюро Розслідувань.

"Вони перебували очевидно в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це звісно не прямим чином, але це показує, що їй є що приховувати", - зазначила Анна Маляр, юрист-кримінолог.

Однак головний речовий доказ - зброю - правоохоронці й досі не знайшли, а отже, довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося.

Офіційна версія правоохоронців - нещасний випадок. Мовляв, хлопчик "послизнувся на камінні й розбив голову". Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування, а в поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час "пристрілювали" зброю. Надвечір першого червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії.

"Набряк був величезний, набряк головного мозку обширний. Рішення було прийнято моментально. Треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа", - повідомив Олександр Гончарук, головний лікар Центру дитячої нейрохірургії.

Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Напередодні ввечері дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ.

"- А що там написано? - Вбивці!"

До мітингарів вийшов очільник Нацполіції.

"Зараз було прийнято мною рішення, погоджене з міністром, враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене", - заявив Сергій Князєв, голова Національної поліції.

Однак відставки керівництва області - недостаньо, - кажуть активісти. Сьогодні вдень у Львові сотні мітингарів прийшли до місцевого управління Нацполіції.

"Ті люди які стріли по хлопчику - вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. В "Беркуті". Інший - в ДАІ працював, і ці люди не люстровані. Яким чином вони прийшли переатестацію - також величезне запитання", - наголосив Михайло Яворський, житель Львова, керівник громадської організації.

А вже о 19.00 активісти планують зібратися біля обласних управлінь поліції.

* * *

Через це вбивство, Верховна Рада вимагає звіту керівників правоохоронних органів: очільника МВС, голови Нацполіції, начальника Державного бюро розслідувань та Генпрокурора. Кілька фракцій заявили, що керівники цих відомств теж мають відповісти за трагедію та пояснити, як таке могло статися. Прокуратуру та ДБР нардепи закликали провести надшвидке, а головне - прозоре розслідування і без зволікань передати справу до суду.

"Від правоохоронних органів ми вимагаємо найскорішого розслідування та суворого покарання винним у смерті дитини і політичного покарання для тих, хто покривав і сприяв цьому", - заявив Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

"Наша фракція підтримує пропозицію викликати Князєва, начальника поліції, генерального прокурора, який у нас виступає тільки по політичних замовленнях, а тут - мовчить і ніби набрав у рот води, пане Луценко", - наголосив Сергій Соболєв, заступник голови фракції "Батьківщина".

"Поліцейські намагалися, фактично, прикрити цей злочин, вони намагалися вигородити своїх колег. Два дні абсолютного, вибачте, мичанння, з боку Нацполіціїї, жодної адекватної реакції, поки вчора громадськість не вийшла під стіни МВС", - зазначила Олена Сотник, народний депутат, фракція "Самопоміч".

"Національна поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме, - тому що нульова толерантність до злочинів у погонах, відкритість і відсутність кругової поруки. Всі необхідні первинні слідчі дії поліції проведені, виключно із затриманням поліцейських, всі матеріали передані до ДБР для повного і об'єктивного розслідування", - заявив Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".