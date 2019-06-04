Активісти вимагають засудити поліцейських-вбивць до довічного ув'язнення [ Редактировать ]
Всеукраїнська акція протесту - через події в Переяславі. Активісти пікетують Головне Управління Нацполіції в Києві. Зараз там працює наш кореспондент Даніїл Снісар.
Даніїле, вітаю! Чи багато людей зійшлося і що вони вимагають?
Катю, вітаю. Під стіни Міністерства Внутрішніх справ продовжують приходити люди. Кількасот активістів - це представники націоналістичних організацій та небайдужі кияни - влаштували тут мовчазний пікет.
Люди несуть дитячі іграшки, як символ пам'яті про убитого від кулі правоохоронця, Кирила Твялова. Учасники цієї акції пам'яті також вимагають від керівництва правоохоронних органів покарати підозрюваних у вбивстві хлопця, з максимально можливою санкцією - довічне ув'язнення:
"Сейчас акция проходит во многих регионах Украины. Это больше 10 городов, где граждане пришли выразить свое возмущение действиями полиции. В реформированной демократической Украине полиция не должна убивать детей", - наголосила Дар'я Каленюк, учасниця акції.
Поки що до мітингарів ніхто не вийшов. І пікет триває. Загалом, акція є всеукраїнською і у ці хвилини пікети тривають у понад 10 українських містах.
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