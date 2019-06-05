Сьогодні в Переяславі поховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. А напередодні по всій Україні відбувалися акції протесту.

У Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди принесли іграшки та квіти, запалили свічки. Вимагали покарати винних у вбивстві дитини. І обрати найсуворіший вирок - довічне ув'язнення.

Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в десяти містах України.