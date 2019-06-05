У Переяславі поховають жертву поліцейської стрілянини 5-річного Кирила Тлялова [ Редактировать ]
Сьогодні в Переяславі поховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. А напередодні по всій Україні відбувалися акції протесту.
У Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди принесли іграшки та квіти, запалили свічки. Вимагали покарати винних у вбивстві дитини. І обрати найсуворіший вирок - довічне ув'язнення.
Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в десяти містах України.
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