Леонід Кучма знову очолив українську сторону на Мінських переговорах [ Редактировать ]
Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Порядок денний Леонід Кучма напередодні обговорив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком.
Нагадаємо, Леонід Кучма знову очолює українську сторону на Мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. На засіданні буде присутній і начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак - про це президент заявив під час поїздки до Брюсселя.
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