Июнь считается подходящим временем для создания семьи. А если правильно выбрать дату торжества, то вы сможете избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером, пишет "Униан".

Календарь свадеб на июнь:

6 июня (Вознесение Господне), 16 июня (Троица) и последняя неделя неудачны для выбора свадебной даты, так как уже 24-го числа начнется Апостольский пост, который захватит и первую декаду июля.

Согласно астрологическим прогнозам, молодожены, поженившиеся в период с 17 по 20 июня, никогда не расстанутся, а их взаимная любовь с каждым годом будет только крепчать. По лунному календарю в течение этих дней Луна будет идти на убыль, что может заставить насторожиться. Но астрологи успокаивают, говоря, что таким образом луна заберет из жизни супругов весь негатив.

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2019:

Благоприятными днями для бракосочетания в этом месяце станут 2, 8, 9, 12, 15, с 17 по 20 число, 23.

Неблагоприятные дни для свадьбы в июне 2019:

Решившим пожениться в июне следует учесть, что 3, 6, 7, 10, 11, 16, 21, 22, с 24 по 30 число станут неблагоприятными для свадьбы.

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