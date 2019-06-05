У Черкасах енергетик вимагав від підприємця 5 тисяч гривень хабара [ Редактировать ]
У Черкасах на хабарі затримали головного інженера міського РЕМу. Енергетик вимагав від місцевого підприємця 5 тисяч гривень за сприяння в одержанні ним дозволів на під'єднання до електромережі. Але той вирішив передати так звану винагороду під контролем СБУ.
Здирника схопили просто під час одержання грошей - на робочому місці.
За інформацією слідчих, посадовець за такою схемою працював доволі довго, і тепер правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до хабарництва осіб.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу", - повідомила Катерина Дрога, прес-офіцер УСБУ в Черкаській області.
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