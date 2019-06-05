Корупційний скандал в уряді вивів на вулиці Праги тисячі людей [ Редактировать ]
У Празі відбулася наймасовіша демонстрація з часів Оксамитової революції. 120 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша та міністра юстиції Марії Бенешової.
Акції протесту проти цих політиків влаштовують щотижня з кінця квітня. Поштовхом стало призначення на посаду Бенешової. На думку протестувальників, вона допоможе прем'єру уникнути відповідальності за шахрайство з коштами ЄС.
"Давайте влаштуємо революцію та позбавимося від "бабізму"! З нас досить!", - закликає Дейвід Ондрацка, директор антикорупційної організації.
"Я не задоволена роботою містера Бабіша. Мені все це не подобається. Саме тому я тут", - наголосила Лада Смейкал, жителька Брно.
"Ми хочемо, щоб прем'єр пішов у відставку. Його звинувачують у шахрайстві", - зазначив Вацлав Валасек, студент.
"Боронити правду - це правильно", - підкреслила Мілена, жителька Брно.
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