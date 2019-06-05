У Пентагоні заявили про зацікавленість в наданні допомоги Україні [ Редактировать ]
Пентагон заявляє - як і раніше зацікавлений в наданні військової допомоги Україні і зміна влади в країні не вплине на це. Про яку зброю і які бюджети мова? Все знає Дмитро Анопченко.
У 2020 тільки в бюджеті американського військового відомства закладено 250 мільйонів доларів для військової допомоги Україні. Кошторис формували ще до президентських виборів - і від Пентагону в Києві, звичайно ж, хотіли почути запевнення, що зміна влади в країні на військовому співробітництві зі Штатами не позначиться. І такі запевнення зараз пролунали від чиновника, який у міноборони США, за його словами, опікується сьогодні одночасно 14 тисячами військових контрактів у ста вісімдесяти п'яти країнах, генерала Хупера.
"Ми дуже зацікавлені в сприянні новій українській владі, як було й за попередньої адміністрації, в опорі тій агресії, з якою вони мають справу. І ми працюємо над тим, щоб надати зброю, про яку вони просять, і над організацією тренінгів для української армії", - говорить Чарльз Хупер, голова управління Пентагону з оборонного співробітництва та безпеки.
Багато країн-партнерів закуповують зброю у США власним коштом, але для України Конгрес щорічно закладає ще й допомогу, до того ж вона зростає. У 2019 це було 200 мільйонів, на наступний рік запланували на 50 мільйонів більше. І політика Пентагону сьогодні така, що будь-яку зброю, яка потрібна не для нападу, а для самооборони, можуть доправити Києву на його прохання. Більшість безплатно, за рахунок військового бюджету США, а частину Київ має таки придбати. Перелік на 2020 ще узгоджують, і тут генерал Хупер закликає всі країни-партнери США подумати передусім не про цей перелік, а про політику країни в цілому - у якому напрямку вона рухатиметься і яка американська зброя їй потрібна.
"Зброя - це інструмент політики. Ми прекрасно розуміємо її важливість як для економіки, так і для національної безпеки. Але насамперед - для політики. Ми співпрацюємо з країнами-партнерами, щоб досягти спільних цілей у сфері безпеки, але при цьому ми повинні бути впевнені, що все надане озброєння буде використане з відповідальністю", - говорить Чарльз Хупер, голова управління Пентагону з оборонного співробітництва та безпеки.
Консультації і щодо цієї "оборонної політики", і щодо того, яка саме зброя необхідна Україні, а за моєю інформацією, у планах на наступний рік - ще й нова партія Джавелінів, Штати продовжать тепер уже з міністром оборони, якого призначить нова владна команда. І запевнень у тому, що її зміна на військовому співробітництві не позначиться - від Вашингтона чекали.
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