Президент України Володимир Зеленський завершив свій перший офіційний візит до столиці Євросоюзу. З ким зустрівся формально, а з ким без камер і про що говорили - розкаже Олена Абрамович.

Очільники Єврокомісії, Європейської Ради, Дипломатичної служби ЄС та НАТО - Володимир Зеленський провів зустрічі з усіма головними дійовими особами Брюсселя. Зустрічали його тепло, з обіймами. Українська тема одна з головних у ЄС останні 5 років й тут хочуть пересвідчитися, що новий український лідер підтримує заданий раніше курс.

"Для мене дуже важливо що мій перший закордонних візит відбувся саме до Брюсселю - я відчув що зустрічаюся з друзями та партнерами. Можу з упевненістю сказати, що європейський союз залишатиметься надійним партнером України на шляху до створення нових історій успіху", - говорить Володимир Зеленський президент України.

У першу чергу Володимир Зеленский пообіцяв перезавантаження політичної системи України, яка просякнута корупцією. Дональд Туск, у свою чергу, нагадав про здійснені з допомогою ЄС за останні роки реформи.

"Вільні та прозорі вибори це найкращий приклад того, чого досягла Україна за останні 5 років - попри такі виклики як війна", - говорить Дональд Туск, президент Європейської ради.

Туск запевнив ЄС продовжить надавати Україні підтримку - консультативну та фінансову. Зустріч з очільником Євроради була останньою у візиті Володимира Зеленського. А напередодні після візиту в Євроквартал та НАТО він поспілкувався також з президентом Польщі.

"Ми говорили про складні історичні проблеми. Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена президентами Польщі та України, могла б зустрітися і активно вирішувати проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення і активну співпрацю", - говорить Анджей Дуда, президент Польщі.

Після зустрічі з польським президентом Володимир Зеленський разом з ним відправився на прийом від Американського посольства. Там мав розмову зі старшим радником та зятем президента США Джаредом Кушнером. Кажуть, спілкувалися на різні теми - від питань безпеки до енергетики. А ще несподівано зустрівся, із прем'єром Грузії Мамукою Бахтадзе. Виявилось, вони поселилися з ним в одному готелі.