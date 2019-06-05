Любое негативное воздействие влияет на судьбу человека. Если в вашу жизнь пришла череда неудач, которая затянулась на долгое время, это важный сигнал. Возможно, все плохие события вызваны магическим влиянием неприятелей и завистников, сообщает dailyhoro.

Чтобы выяснить правду, можно прибегнуть к нескольким эффективным способам. Необходимо вовремя избавиться от порчи или сглаза, иначе в жизни человека будет происходить все больше и больше бед.

Главные признаки порчи и сглаза:

О наличии негативного влияния можно и нужно догадаться еще в самом начале его воздействия. Это нетрудно выяснить по общему самочувствию человека, его поведению и настроению.

Читайте также Как защититься от порчи: совет экстрасенса

1. Плохое самочувствие. Обычно недомогания появляются внезапно без всякой причины и продолжаются в течение нескольких дней.

2. Проблемы со здоровьем. Ни с того ни с сего появляются боли в голове, мышцы ломит, чувствуется слабость в теле. Все это может быть вызвано темной магией.

3. Бессонница. Нарушения сна могут свидетельствовать о наличии порчи и сглаза. В этих случаях снятся плохие сновидения, а сон становится беспокойным и прерывистым.

4. Душевное беспокойство. Появляются навязчивые мысли, дурные предчувствия, отсюда плохое настроение и замыкание в себе.

Конечно, все эти признаки не обязательно сигнализируют о наличии негативного воздействия извне, но иногда именно они помогают понять, что на человеке порча или сглаз.

Раньше сообщалось о том, как стать богатым по приметам и суевериям.