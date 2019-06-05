Порча и сглаз: названы главные симптомы [ Редактировать ]
Любое негативное воздействие влияет на судьбу человека. Если в вашу жизнь пришла череда неудач, которая затянулась на долгое время, это важный сигнал. Возможно, все плохие события вызваны магическим влиянием неприятелей и завистников, сообщает dailyhoro.
Чтобы выяснить правду, можно прибегнуть к нескольким эффективным способам. Необходимо вовремя избавиться от порчи или сглаза, иначе в жизни человека будет происходить все больше и больше бед.
Главные признаки порчи и сглаза:
О наличии негативного влияния можно и нужно догадаться еще в самом начале его воздействия. Это нетрудно выяснить по общему самочувствию человека, его поведению и настроению.
1. Плохое самочувствие. Обычно недомогания появляются внезапно без всякой причины и продолжаются в течение нескольких дней.
2. Проблемы со здоровьем. Ни с того ни с сего появляются боли в голове, мышцы ломит, чувствуется слабость в теле. Все это может быть вызвано темной магией.
3. Бессонница. Нарушения сна могут свидетельствовать о наличии порчи и сглаза. В этих случаях снятся плохие сновидения, а сон становится беспокойным и прерывистым.
4. Душевное беспокойство. Появляются навязчивые мысли, дурные предчувствия, отсюда плохое настроение и замыкание в себе.
Конечно, все эти признаки не обязательно сигнализируют о наличии негативного воздействия извне, но иногда именно они помогают понять, что на человеке порча или сглаз.
Раньше сообщалось о том, как стать богатым по приметам и суевериям.
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