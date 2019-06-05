Убийство 5-летнего мальчика: обоих полицейских уволили со службы [ Редактировать ]
Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком уволили со службы.
Об этом сообщил "Громадскому" представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.
Он отметил, что это самое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследований и принятия решения суда.
Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.
Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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