Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком уволили со службы.

Об этом сообщил "Громадскому" представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что это самое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследований и принятия решения суда.

Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.

Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.