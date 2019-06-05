В Государственном бюро расследований не обратились за принудительной экспертизой подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области, поскольку в суде был выходной день, сообщает "Униан".

На заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности директор ГБР Роман Труба отметил, что оба подозреваемых отказались от проведения экспертизы на наличие следов пороха на руках и на состояние опьянения.

После окончания заседания комитета в вопрос журналистов о том, почему следователи не обратились в суд за разрешением на принудительное проведение экспертизы, руководитель территориального подразделения ответил: "Дело в том, что событие происходило в выходные. Это была суббота, воскресенье. Мы обратились в суд, но нам сказали обращаться в суд в понедельник с этим ходатайством".

Кроме того, Труба отметил, что оружие, из которого было нанесено ранение ребенку - мелкокалиберная винтовка, но до сих пор ее продолжают искать.

Также он добавил, что у одного из подозреваемых имеется зарегистрированное охотничье оружие, однако утверждает, что из этого оружия в тот день никто не стрелял.

Вместе и директор ГБР, и руководитель территориального управления пока не могут ответить на вопрос о пуле, которой был ранен ребенок, то есть о ее калибре и была ли она выпущена именно из той малокалиберной винтовки, которую сейчас ищут правоохранители.

Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.

Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.