Нашої з вами допомоги потребує Денис Матійчук з Вінниці. У свої неповні три дитина вже два роки бореться з рідкісним раковим захворюванням. Онкологія буквально з'їдає органи та кістки хлопчика зсередини. Рідні Дениска знайшли клініку, де хворобу успішно лікують. Але ціна одужання 80 тисяч євро.

Маленький Дениско дуже любить допомагати мамі та бабусі готувати і постійно грається з посудом. Щоправда, наразі лише іграшковим і не вдома, а в стінах обласної лікарні, куди вперше потрапив ще в п'ять місяців.

"Ми потрапили туди зі скаргами на ніжку і після обстежень і аналізів вже буквально через місяць-півтора нам діагностували те захворювання, яке ми в даний момент лікуємо - це гістіоцитоз із клітин Лангерганса", - говорить Аліна Матійчук, мати Дениса.

Захворювання доволі рідкісне і Дениско мужньо бореться з ним уже понад два роки. Але довгоочікуваної ремісії досягти не вдається. Хлопчик переніс операції, реанімацію та тривалий курс хіміотерапії, якою і підтримують його організм.

"Зараз стало питання про те, що в нього залишилося одне вогнище в крилі кістки. Йому це вогнище треба видалити для того, щоб знати - потрібна йому хіміотрапія далі, не потрібна йому хіміотрапія далі. Якщо йому потрібна хіміотерапія повинна бути продовжена, то в якому об'ємі. Якщо операція може поставити крапку в двохрічній історії хвороби, то ця операція має бути виконана звичайно максимально швидко", - говорить Олександр Калінчук, завідувач онкогематологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Проте мама хлопчика Аліна такої операції боїться.

"Денис вже переніс дві операції на бедрі там, де рекомендують лікарі, але на даний момент пухлина знаходиться всередині, загнута всередині бедра. Я не можу погодитися на цю операцію. Це каліцтво", - говорить Аліна Матійчук, мати Дениса.

Багатонадійні шанси на одужання Дениска Без операційного втручання - дають італійські лікарі.

"Ми звернулися до клініки Італії. Ця клініка якраз спеціалізується на рідкісних захворюваннях і виліковує таких маленьких діток. У нас дуже велика надія, що нам там допоможуть", - говорить Аліна Матійчук, мати Дениса.

Утім, коштує цей шанс 80 тисяч євро, які рідним хлопчика ніяк не вдається зібрати самотужки. Аліна вірить, що завдяки небайдужим її син обов'язково одужає. І вже вдома залюбки допомогатиме їй разом готувати смаколики.

Реквізити для допомоги:

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Матійчук Аліна Володимирівна

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