Американські розробники показали першого у світі андроїда-художника. Наступного тижня Ай Да, так звати електронну мисткиню - відкриває персональну виставку в Оксфордському університеті.

Людиноподібний робот надзвичайно реалістичний. До всього, вміє малювати з натури - завдяки вмонтованим в очі камерам. Також Ай-Да виготовляє скульптури. І більшість їх уже розкупили.

Тож винахідники працюють над новими програмами, що дозволять їхньому ноу-хау вразити шанувальників цікавішими витворами.