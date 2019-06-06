У США робот відкриває персональну виставку [ Редактировать ]
Американські розробники показали першого у світі андроїда-художника. Наступного тижня Ай Да, так звати електронну мисткиню - відкриває персональну виставку в Оксфордському університеті.
Людиноподібний робот надзвичайно реалістичний. До всього, вміє малювати з натури - завдяки вмонтованим в очі камерам. Також Ай-Да виготовляє скульптури. І більшість їх уже розкупили.
Тож винахідники працюють над новими програмами, що дозволять їхньому ноу-хау вразити шанувальників цікавішими витворами.
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