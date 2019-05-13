Женщина выиграла в лотерею два раза за неделю [ Редактировать ]
Жительница американского штата Мэриленд выиграла 28 тыс. долл. в лотерею. Это - вторая лотерейная победа за неделю 53-летней американки, передает "УНН".
Сначала женщина выиграла 10 тыс. долл., а потом - 28 тыс. долл. Отмечается, что оба раза американка одержала победу в лотерее "RaceTrax" (виртуальная гонка лошадей - ред.).
Победительница планирует потратить выигрыш на покупку новой машины и ремонт в доме.
Ранее сообщалось, что девушка дважды за месяц выиграла 4 миллиона, а также мужчина по ошибке купил лотерейный билет и сорвал джекпот.
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