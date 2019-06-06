В четверг, 6 июня, вследствие тройного ДТП на трассе Киев-Одесса погиб один человек, еще двое пострадали, передает "УНН".

"На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей Renault Midlum, Hyundai І 30 и "ВАЗ 21099", - указали спасатели.

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Пострадавшего деблокировали из покореженного автомобиля Hyundai І 30.

"После проведения работ по деблокированию, пострадавший скончался в присутствии бригады СМП. В результате ДТП двое человек пострадали", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также под Киевом произошло масштабное ДТП.