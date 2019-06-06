Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 8-9 июня и выбирайте то, что придется вам по душе.

Фестиваль Kyiv Wine 2019

Белое, красное, розовое, полусладкое и сухое - гости фестиваля будут дегустировать разные сорта вин, а также слушать историю производства этих напитков. На фестиваль приглашены около 50 специалистов из 7 стран мира. Они расскажут о натуральных, органических и биодинамических винах. 6000 квадратных метров дегустационного зала без оплаты за каждый бокал и ограничений в общении с виноделами. Также в программе выступления известных шеф-поваров и множество других сюрпризов от организаторов.

Когда: 8-9 июня, 12:00-20:00

Адрес: Межигорская, 82

Сколько стоит: 850-2500 гривен

Фестиваль "ВидеоЖара"

Культовая ивент-площадка Киева "Арт-завод Платформа" принимает самый хайповый двухдневный фест блогеров и фолловеров "ВидеоЖара". Настало время развиртуалиться. Самые популярные видеоблогеры-миллионники и их подписчики наконец-то встретятся в реале. Это будут незабываемые выходные, полные драйва и креатива. Будьте в теме. Приходите, чтобы затусить с самыми неординарными фигурами блогосферы Instagram и YouTube.

Когда: 8-9 июня

Где: Арт-завод "Платформа", Беломорская, 1

Сколько стоит: 449 - 1899 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 8-9 мая

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

Концерт Shortparis

Российская экспериментальная группа известна благодаря живым выступлениям, которые часто происходят в не предназначенных для концертов местах (продуктовые магазинах, спортзалах) и во время которых музыканты часто смешиваются с публикой. Основанная в 2012 году группа играет в стилях post-pop, pop-noir, avant-pop, experimental. Ребята ощущают себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и нацелены на поиск самобытных музыкальных и художественных решений. Ранее группа уже приезжала в Киев и выступала на Житнем Рынке.

Когда: 8 июня, 19:00

Где: Национальный цирк Украины, Площадь Победы, 2

Сколько стоит: 350 гривен

Типичная вечеринка с бассейном "ЖП" в "Зеленке"

Электронная музыка и атмосфера, достойная дискотеки в курортном городе Железный Порт ждет всех посетителей "Зеленого театра". Это будет типичная вечеринка с бассейном.

ЖП (Железный Порт) - спин-офф серии EDM-событий, танцпол, который стал отдельной вечеринкой. Организаторы обещают, что артисты будут выступать в другом формате, расслабляться и веселиться вместе с гостями. Нижний танцпол культового "Зеленого Театра", бассейн, в который можно прыгнуть, первые теплые дни лета. Песок, советское техно, хиты современности, рэп-шлягеры, районы, кварталы, мокрые майки - все, как в школе, только лучше. Будут танцы до рассвета.

Когда: 8 июня, 22:00-06:00

Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Сколько стоит: 250 гривен

Базар Kyivness: Golden Gate summer

Летний курируемых маркет в самом сердце Киева - на Золотых Воротах. На этот раз пройдет в Малом театре. Шестой KYIVNESS - ода летней безмятежности. Там будут представлены лучшие локальные бренды и выбранный винтаж со всего мира.

В залах театра, оборудованных в стиле уютных комнат, расположатся редкие находки, винтажная посуда и пластинки, украшения и одежда, книги, декор и нишевые духи. Особым украшением маркет станет терраса со скульптурой льва - символом Малого театра. Днем здесь разместится маркет и зона для отдыха, а вечером - изысканное бистро и живая музыка под фонарями.

Когда: 8-9 июня, 11:00-21:00

Где: Малый театр, ул. Олеся Гончара, 33

Сколько стоит: 100-200 гривен.

Праздник улицы Костельной "День Франкофонии 2019"

Только раз в году улица Костельная перекрывается и становится полностью пешеходной, чтобы праздновать. В этом году фестивалю исполняется 5 лет. Киевлян приглашают вместе познавать многогранность культуры франкофонных государств и познакомиться с талантливыми артистами, которые всячески развивают культурную сферу Украины.

Посетителей ждет колоритная ярмарка hand-made, театральные перформансы, украинские и иностранные исполнители на двух сценах, крутая фотозона, мастер-классы, дегустации, детская зона с развлечениями и воркшопами, фотовыставка, фудкорт с деликатесами со всего мира, образовательная зона франкоязычных стран и многое другое.

Когда: 9 июня, 10:00-22:00

Адрес: ул. Костельная

Сколько стоит: вход свободный.

Ароматическое релакс-шоу "Парфюмер"

В Киевском планетарии пройдет ароматическое шоу от проекта ArtSpace и Eclectic Sound Orchestra. Публика услышит композиции в исполнении акустической группы Revenko Band. Атмосфера полнокупольного, сферического погружения позволит забыть о серых буднях и зарядиться положительными эмоциями. Благодаря живому исполнению инструментальной музыки и разнообразным ароматическим инсталляциям действо превращается в аутогенную тренировку, позволяющую снизить уровень стресса.

Когда: 9 июня, 19:30

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: 250-500 гривен.

Концерт "Симфония Донбасса"

В воскресенье состоится устрашающе-феерическое аудиовидеопредставление. Участвуют дуэты Diser Tape, Fynjy_&_Lishe (Anton Stuk и Елизавета Соловьева), GUMA. Они играют под видеоремикс фильма Дзиги Вертова "Симфония Донбасса".

Это черно-белая классика советского кинематографа, пропаганда радостного индустриального труда и победы труб, конвейеров и лопат надо всем живым. Фильм будет раскрашен и переделан Anna Tykha. Ожидать следует ужасы и сладости индустриализма - нечто психоделическое и космическое. Шоу продлится до 21:30 или дольше, если музыканты захотят еще больше поддать жару.