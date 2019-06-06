Новий дитсадок невдовзі відкриють у Південному, що поблизу Харкова. Раніше його жителям доводилося возити дітей електричками до сусідніх міст.

Як вдалося дотаційному району знайти кошти на велике будівництво - про це далі.

Майстри штукатурять новеньку триповерхову будівлю дитячого садочка в Південному, що на Харківщині. Вже змонтували вентиляцію, провели опалення, водогін та електрику.

"Здесь игровой зал. Здесь проложена вентиляция, происходят штукатурные работы в санузле, дальше готовится под плитку, смонтированы все системы. Готовится под плитку, уже под внутреннюю отделку помещений", - показує Михайло Ханін, начальник будівельної ділянки.

Працюють у дві зміни, і навіть по суботах. Старий дитсадок, до якого прибудували нове приміщення, також реконструюватимуть.

"Там по плану перепланировка, там меняются перегородки, там будет новая кухня, более современная, чем та, что была. Будут выполнены современные отделочные работы", - зазначив Павло Платонов, головний інженер "Харківбудсервіс".

Будівельники звітують - об'єкт готовий на 60 відсотків. На новий дитсадок у маленькому місті на десять тисяч жителів чекали давно.

"У нас более 200 детворы стоят на очереди. Значит, постоянно родители приходили, жаловались, просили, чтобы взять в детский садик, а просто мест не было", - наголосив Олександр Брюханов, міський голова Південного.

Місцева влада взялася за роботу, а обласна - підтримала.

"На сессии нам выделили и с областного бюджета 11 млн 200 тыс. Районный бюджет, в свою очередь, выделил 15 млн грн, ну на этом возможности наши закончились. Ждем постановления Кабмина о том, что дополнительно будет еще выделено около 25 миллионов с государственного бюджета", - зазначила Наталія Мєуш, заступник голови Харківської державної районної адміністрації.

Після будівництва та реконструкції дитсадок матиме 12 груп і сучасні умови для малюків.

"У нас игровые будут, спальни комфортабельные, светлые. Мебель будет вся новая, большой зал актовый у нас будет, участки с игровым оборудованием", - розповідає Олена Вародова, завідувачка Південноміських ясел-саду.

За реконструкцією постійно стежить і очільниця області. Ось у грудні вона перевіряла початок робіт.

"Близько півтори тисячі місць в дитячих садочках і близько 20 нових дитячих садочків там, де їх не було ніколи, - створено в 2018 році. 2019 стане також пріоритетним для гуманітарної сфери. Ми будемо реконструювати і будемо будувати нові дитячі садочки там, де це дійсно необхідно. Там, де на це розраховували люди. Адже слухати і чути людей - це найголовніша відповідальність влади", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Якщо підрядники не збавлятимуть темпів, то вже у вересні 300 дітей Південного та сусідньої Березівки підуть до нового садочка.