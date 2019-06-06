Спалах ботулізму в Україні: яких продуктів варто уникати [ Редактировать ]
Ботулізм знову нагадав про себе. У Києві цього тижня вже двоє хворих. Обидва їли домашні консерви та в'ялену рибу. Яких іще продуктів радять уникати медики - дізналася Катерина Персидська.
Медики Олександрівської лікарні сумно жартують - тут сконцентрований весь ботулізм Києва. Кажуть, за останню п'ятирічку вилікували 33 жертви недуги. 30 із них їли в'ялену рибу, решта - домашні консерви. З року в рік людей застерігають від вживання небезпечних продуктів. Але в реанімацію потрапляють нові пацієнти.
"У нас находятся двое пациентов с пищевым ботулизмом тяжелой степени тяжести, которые перед заболеванием употребляли вяленую рыбу домашнего приготовления", - повідомила Гайнутдінова Тетяна, завідувачка інфекційного відділення №1 Олександрівської лікарні міста Києва.
Нині жінки підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть - жодні спеції та підвищена концентрація солі вірус ботулотоксину не вбивають. Він розмножується навіть у кишківнику мертвої риби.
Серед перших симптомів отруєння: важке дихання, надмірна сухість у роті, порушення зору і сильна слабкість. Фахівці закликають не вживати в'ялену рибу - це не продукт першої необхідності. Якщо вже дуже кортить - обирати безпечнішу пропозицію.
"Для того, чтобы это предотвратить - вялить рыбу нужно чищеную, она должна быть полностью потрошеной, без икры, без кишечника, без жабр. Если вы купили вяленую рыбу закрытую, і там есть ботулотоксин, - то никак вы себя не предохраните от заболевания. Он совсем не изменяет органолепчиских свойств рыбы - она такая же вкусная, так же хорошо пахнет", - наголосила Гайнутдінова Тетяна, завідувачка інфекційного відділення №1 Олександрівської лікарні міста Києва.
Абсолютними лідерами з продажу в'яленої риби залишаються торговці з переходів. Їх ніхто не перевіряє, ціни нижчі, ніж у магазинах, утім, як і шанси покупців залишитися здоровими.
"А я не отруюся? - Ви що, зацікавлені в тому, щоб отруїтися! І я хочу, щоб ви знову прийшли. Я вже тут третій рік стою і тфу-тфу-тфу. - Чи вони просто вже не дійшли ті люди"...
Чоловік запевняє - має постійних клієнтів. А страшній статистиці захворювань не вірить, каже - це просто чутки:
"У нас через день вмирають люди, - це десь так сказали".
Та про всяк випадок, пропонує випотрошену рибу:
"Беріть без ікри, щоб ви не боялися. - Тобто, ви все повиймали? - Так".
Медики розповідають - ботулізм буває різного ступеня тяжкості. Іноді його можна перенести на ногах. Та в більшості випадків людина без медичної допомоги просто загине. Для лікування достатнього одного флакона вакцини. Однак його вартість 100 тисяч гривень. Це канадський препарат, який є у лікарнях. Поки що.
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