У православних східного обряду сьогодні - Свято Вознесіння Христового. Його відзначали у храмах по всій країні. Зокрема і в столиці. Як саме - бачила Юлія Жешко.

Попри те, що сьогодні будній день - до Києво-Печерської Лаври з'їжджаються люди. Відклавши повсякденні справи, вони відзначають свято Вознесіння Христового.

"Сьогодні він іде до Отця небесного. І сяде праворуч слави Божественної природи. І приготує до нас місце, аби нас із собою взяти туди. Але він лишає нам благословіння і все те, чому він навчив", - наголосив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Провів святкову службу намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.

Під час процесії, Успенський собор був повністю заповнений. Люди зізнаються - святкування перетворилось на сімейну традицію.

"Це необхідно всім нам, вірити, тому що те, у що ми віримо - матеріалізується. Якщо ми віримо в мир і добро - це і прийде до нас всіх", - переконаний Анатолій, киянин.

"Да, это семейная традиция. Мне нравится здесь ходить, мне вообще нравится. Сегодня у меня День Рождения, для меня это - двойной праздник", - говорить Юля, киянка.

Про те, що свято сьогодні подвійне, нагадав і Митрополит Павло.

Я сердечно і радісно вітаю з великим святом Вознесіння. Нехай Господь вознесе душу кожного тут на землі. У справах кожного, щоб ми творили і допомагали одне одного. Щоб не творили козней і отримували ту любов, якої він нас навчав. Зі святом, нехай Господь оберігає і хранить кожного з вас. І я хочу привітати всіх журналістів з Днем журналістики. Ви на поприщі великої справи, ваші труди рівноапостольні", - підкреслив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

По закінченні служби - священники і віряни здійснили хресний хід.