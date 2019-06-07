Релакс серед міських нетрів. Жителі околиць бразильського Сан-Паулу проводять заняття з йоги на даху фавели, в одному з найнебезпечніших кварталів. Це ініціатива волонтерів, спеціально для мешканців бідних районів.

Тому тренування безплатні. На щотижневі заняття збирається близько трьох десятків людей, більшість каже - йога допомогла їм віднайти гармонію в житті.

"Раніше я думала, що йога - це заняття для заможних. Але насправді це не так. Виявилося, що вона для тих, хто хоче навчатися, тренуватися й приділяти цьому час і увагу", - зізнається Діоланда да Роша, учасниця тренувань.