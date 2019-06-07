Допомоги небайдужих просять батьки 3-місячного Артема із Закарпаття. У хлопчика діагностували синдром короткої кишки. В організмі малюка відсутні майже всі відділи кишківника, які відповідають за всмоктування речовин. Для того, щоб хлопчик жив, потрібна вартісна операція за кордоном.

"Сонечко, все добре, Артемчик, спи зайчик"

У три місяці його вага - лише 3 кілограми. Адже від народження в маленького Артемка - проблеми з кишківником.

"Нам поставили діагноз - синдром короткої кишки. Була тут операція, вона тривала 5 годин. Синдром короткої кишки - це у нашої дитини відсутній тонкий кишечник, який відповідає за всі вітаміни, корисні речовини, які поступають в організм. На жаль, дитина не може отримувати їх через їжу", - розповідає Ярослава Крьока, мама Артема.

Діагноз Артемові встановили лише нещодавно в Києві. А до цього, кажуть батьки, хлопчик переніс ще дві операції в Мукачеві. Обидві - невдалі.

"У нього був дуже поганий стан, нам взагалі ніяких шансів не давали на життя. Навіть сказали: маму сюди не везіть, щоб вона не бачила, бо дитина з кожним днем згасала. Ми навіть сюди їхали з тромбоцитами - було 10. Зараз у нас тромбоцити в нормі", - розповідає Ярослава Крьока, мама Артема.

В Охматдиті, під наглядом медиків, Артем через крапельниці отримує всі необхідні вітаміни. Адже для подальшого лікування, хлопчик передусім повинен набрати вагу.

"На сьогодні стан дитини стабільний - дякуючи проведеному оперативному втручанню і спільній роботі наших підрозділів, але залишається складним. Існує 2 методи, якими можна лікувати синдром короткої кишки: один з них це подовження кишечника. Такі операції виконуються в світі, але на жаль, цей метод використати неможливо - тому що кишечник, по суті, відсутній. Тому єдиний метод лікування - пересадка кишечника", - зазначив Олег Янчук, лікар-хірург.

Такі операції роблять італійські медики. Проте, щоб потрапити до однієї із клінік Італії, родині потрібно 80 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї Артемка немає. Саме тому, сподіваються на допомогу небайдужих і вірять - хлопчик житиме.

Допомогти Артему можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими!

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Крьока Ярослава Василівна

Тел. (095) 699 31 98 Ярослава, мати Артема