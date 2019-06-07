Рівень води піднявся на 5 метрів: жителі Малайзії покидають свої домівки [ Редактировать ]
У Малайзії через повені свої домівки змушені покинути понад тисяча людей. Стихія вдарила по східних районах країни. Тут уже понад тиждень не вщухають потужні зливи. Через це у деяких річках вода піднялася на 5 метрів.
Центральна влада екстрено направили в постраждалі райони необхідну допомогу - намети для евакуйованих, питну воду, продовольство і медикаменти.
За прогнозами синоптиків, найближчої доби опади мають послабнути.
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