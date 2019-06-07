Введении миссии ООН на Донбассе: во Франции заявили о сомнениях [ Редактировать ]
Изабель Дюмон, посол Франции в Украине, сомневается в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет "РБК-Украина".
Отвечая на вопрос, еще ли остается в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон сказала: "Не думаю".
Говоря о перспективах Нормандского формата и встречи на высшем уровне, посол Франции отметила, что пока об этом говорить рано. По ее словам, ожидается встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона, на которой будет обсуждаться этот вопрос.
"Мы не хотим ничего навязывать Украине - это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в Нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном", - сказала она.
В то же время Дюмон предполагает, что дальнейшие переговоры будут проходить в Минском и Нормандском формате.
"Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится", - добавила посол.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о России.
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