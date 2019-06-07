Новий поворот у розслідуванні вбивства словацького журналіста. Підозрюваний у розстрілі Яна Кучака та його нареченої розповів, що злочин замовив невідомий російськомовний чоловік, - про це йому нібито повідомив його спільник.

Такі свідчення заплутують справу, адже звинувачення у наказі вбити журналіста-розслідувача висунуто наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріану Кочнеру.

Яна Кучака, що розслідував корупційні оборудки та зв'язки словацьких чиновників із мафією, та його дівчину Мартину Кушнірову було убито 21 лютого 2018 року. Резонансне убивство викликало широкі протести в Словаччині, які коштували відставки прем'єрові, міністрові внутрішніх справ та керівникові поліції.