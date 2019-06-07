В Херсонской области, в одном из сел, мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Об инциденте сообщила мать ребенка. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав районного отделения полиции и общественность. Были перекрыты все выезды из населенного пункта.

"Через 15 минут после сообщения полицейские остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. Злоумышленнику 33 года и он ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании (части 4 статьи 152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике.