Под Херсоном изнасиловали семилетнюю девочку [ Редактировать ]
В Херсонской области, в одном из сел, мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Об инциденте сообщила мать ребенка. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав районного отделения полиции и общественность. Были перекрыты все выезды из населенного пункта.
"Через 15 минут после сообщения полицейские остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. Злоумышленнику 33 года и он ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании (части 4 статьи 152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике.
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