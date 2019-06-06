В ночь на четверг, 6 июня, в Киеве в районе Бориспольского шоссе мужчина изнасиловал девушку. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, 24-летняя девушка была в гостях у своих подруг на улице Светлой. Около 23:00 она вышла от них и пошла в сторону станции метро "Бориспольская". Когда она прошла подземный переход, который проходит под Бориспольским шоссе, сзади на нее напал неизвестный.

После этого нападающий силой затащил ее в лесополосу и продержал там полтора часа, после чего изнасиловал ее. Затем нападавший скрылся с места инцидента. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике.