Каменских похвасталась формами в прозрачном белье (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала подписчика новое фото на своей странице в Instsram.Снимок вышел довольно откровенным.
Веди в кадре артистка позирует в кружевном белье.
"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Каменских.
"Потапу повезло с женой", "Сочная", "Идеальная", "Шикарная фигура", "Обалденная", "Красотка нереальная", - пишут в комментариях под снимком.
Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.
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