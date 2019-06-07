Украинская певица Настя Каменских показала подписчика новое фото на своей странице в Instsram.Снимок вышел довольно откровенным.

Веди в кадре артистка позирует в кружевном белье.

"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Каменских.

"Потапу повезло с женой", "Сочная", "Идеальная", "Шикарная фигура", "Обалденная", "Красотка нереальная", - пишут в комментариях под снимком.



Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти.