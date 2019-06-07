Євросоюз може ще раз відтермінувати "Брекзит" [ Редактировать ]
У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати дату "Брекзиту" незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє видання Таймс із посиланням на європейського високопосадовця.
За їхньою інформацією, більшість європейських урядів вважає, що наступному лідеру Консервативної партії та прем'єру Великої Британії - знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, щоб владнати питання з угодою про вихід країни з ЄС.
Імовірно, новий дедлайн щодо "Брекзиту" - призначать на кінець весни 2020 року.
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