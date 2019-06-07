В іншому столичному кінотеатрі "Жовтень", щотижня влаштовують безплатні покази для літніх людей. Ідея настільки сподобалася стареньким, що на кожному сеансі аншлаг, а іноді навіть доводиться звільняти додаткові зали. Що ж цікавого показують - дивіться далі.

Щоп'ятниці в Анатолія Андрійовича та Софії Йосипівни спільний похід у кіно. П'ять років тому вони познайомилися в санаторії, а згодом - побралися. Культурна програма в подружжя - завжди одна на двох. Згадують молодість.

"Везде мы бываем, везде ходим. - В оперетте были тоже. Ну опера мне нравится, потому что там. Даже ходили на "Запорожец за Дунаем" два раза смотрели - Еще хочется идти. Наталку-полтавку смотрели с удовольствием. Ну это все наше, тех времен", - говорить Анатолій Андрійович та Софія Йосипівна, пенсіонери.

Людмила Солтанівна - художниця. Зараз уже картин не пише, але позує як модель. До кінотеатру приходить по нові враження та натхнення, яке черпає з кінострічок.

"Дуже сподобався фільм про бабусь яка одна з котрих Марта відмовилася від лікування по особистим. І це мені дуже впало до душі. І поїхала в гарний куточок для пенсіонерів, якесь містечко. І як вони там створили танцювальну групу. І це було ну дуже таке інтимне і і зворушливе. Я і сміялася, і плакала", - говорить Людмила Солтанівна, пенсіонерка.

Кіно для пенсіонерів щотижня збирає майже чотири сотні глядачів. Вони згадують фільми своєї молодості та залюбки дивляться сучасні екранізації, щоб іти в ногу з часом.

"Більше знати, більше бачити, а як будеш сидіть дома, так ти ж нічого не дізнаєшся. Всі люблять комедію. Я розумію, чому. Життя дуже складне і люди хочуть відпочити оці дві годинки, що тут. І ми вимагаємо - давайте нам комедії", - говорить Людмила Миколаївна, пенсіонерка.

Стареньких на кіносеанси запрошують благодійники, які вирішили опікуватися пенсіонерами не лише матеріально, а й культурно.

"В перші сеанси ми чули від бабусь і дідусів, що це перший їх візит до кінотеатру майже там за 15 років. Вони не можуть собі зараз дозволити таких розваг. І те, що для нас з вами є буденністю для них це свято. Вони готуються, вони фарбуються, вони вдягають красиве вбрання", - говорить Наталія Котенева, організатор заходу.

За понад рік існування проекту кіносеанси відвідали вже 13 тисяч пенсіонерів. Вони розповідають про це своїм знайомим - і глядачів стає ще більше. Тож організатори проекту наразі в пошуках волонтерів, які б допомагали всім "охочим у віці" долучитися до світу кіно.