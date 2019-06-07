В ефірі телеканалу "Інтер" депутат Олена Сотник та конституційний експерт Богдан Бондаренко поговорили про майбутнє України, зокрема про закон про незаконне збагачення, про розпуск Верховної Ради України та рішення Конституційного суду щодо нього.

Що буде з відповідальністю за незаконне збагачення в Україні?

Доля цього законопроекту - визнання неконстуційним його через пункт про конфіскацію в законі. Конституційний суд, на мою, думку теж виступить на цю тему. Пам'ятаєте стоку 12 чи 13 законопроектів, із котрих було напрацьовано лишеодин, він був включений в порядок денний для розгляду депутатами, але я думаю. Що вони не читали його. Там стаття набагато жорсткіша, ніж була до цього, тому що раніше, якщо мова йшла безпосередньо про незаконне збагачення посадовця, то тепер ми включаємо туди і третіх осіб цієї людини", - розповіла Сотник.

Ви вірите, що в парламенті знайдеться 226 сміливців, які захочуть «зробити харакірі» усім посадовцям?

"Я думаю, що такі складні законопроекти вводяться тільки, коли є певний політичний тиск, як правило це завжди в кінці каденції", - сказала депутат.

Що потрібно зробити, щоб цей законопроект не був скасований КСУ?

"Однозначно я вам не скажу, тому що позиція КСУ була сформована дуже широко. Навіть по деяким питаням законопроект, який розробила робоча група підпадає під можливе скасування КСУ. А взагалі на мою думку основна проблема полягає в тому, що депутати не визначили до кінця, які діяння вони криміналізують. Питання просто в тому, що не треба доводити до якогось набуття майна, що підпадає під закон про незаконне збагачення. Криміналізовуватись повинен стан, який полягає в тому, що особа живе не по доходах", - прокоментував Бондаренко.

Зараз всі чекають рішення КСУ щодо роспуску президентом Верховної Ради. Як ви вважаєте, яким воно буде?

"Важко сказати, адже конкретної позиції. Яким буде рішення невідомо. Але особисто я думаю, що це неконституційно", - наголосив експерт.

Олено, вибори в Раду будуть влітку чи восени?

"КСУ – створений, як більш політизований орган. Я вважаю, що вибори будуть влітку. Чому? КСу просто не візьме на себе повноту відповідальности за фактичну відміну цього рішення. Вони пропишуть шось нейральне і не візьмуть на себе відповідальність", -відповіла депутат.

Що буде з країною, якщо вибори таки будуть восени?

"Є два моменти, які мене турбують: перше - опалювальний сезон , друге - перемовини з МВФ. В такому разі може виникнути економічний колапс, тому що президент заявив, що співпрацюватиме лише з новою Радою", - підкреслила Сотник.