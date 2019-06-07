Уперше за тривалий час новини з переговорів у Мінську повідомляли зі словом "оптимізм". Проте, лише в офіційних джерелах. А от загалом в інформаційному просторі запанувала зрада. Мовляв, Україна готується припинити вогонь - тобто не відповідати на обстріли бойовиків, та скасувати економічну блокаду ОРДЛО. До того ж в односторонньому порядку.

Через добу з'явилося спростування. Нібито все це було вирване з контексту. Якщо й говорили про тишу на фронті, то з обох сторін. Якщо й буде дозволена торгівля з підприємствами на окупованій території, то лише після того, як ці підприємства повернуться в юридичне поле України.

Але скандал ще посилився! Коли на сайті президента з'явилася реакція на обстріли, які тривають на Донбасі.

Цієї ночі від вогню бойовиків загинули двоє наших бійців, восьмеро зазнали поранень. І від імені президента були опубліковані такі слова, я цитую: "Кричуще порушення Мінських угод - застосування артилерії - свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами".

Можливо, мовою Мінського процесу це звучить нормально. З огляду на те, що на законодавчому рівні присутність Росії на Донбасі називається саме "ефективним контролем". Але в суспільстві така лексика викликає обурення. От, наприклад, реакція нардепа та лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького.

"Що стосується заяв Зеленського, ну самі, найкраще для того, щоб Зеленський перестав робити такі заяви - приїхати на похорон солдата і вирити одну солдатську могилу, відчути що насправді стоїть за таким легким. Що значить Росія повинна взяти контроль над сепаратистами, а хіба насправді ми не воюємо за те, щоб Росія перестала тримати контроль над сепаратистами і українськими територіями? Це неможлива історія. Говорити можна з позиції сильного. Можна говорити з позиції людини яка має за собою силу. Говорити з позиції слабкого, який постійно терпить, і так далі то єдине що ти можеш досягти - з початку позор потім війни і потім капітуляції", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, лідер "Національного корпусу".