Він помилився й дуже шкодує. Один із претендентів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Майкл Ґоув зізнався пресі у гріхах молодості.

Яких дров наламав політик і чи зашкодить це йому перемогти у боротьбі за крісло очільника уряду? Розповість Ірина Іванова.

Ця новина швидко облетіла британські видання. 51-річний Майкл Ґоув, нинішній міністр довкілля, зізнався таблоїду Daily Mail, що колись вживав наркотики. Кокаїн - уточнили у виданні.

За словами Ґоува, це справа давно минулих днів. У 80-тих він був молодим і прогресивним журналістом, і на світських раутах дозволяв собі трохи зайвого:

"I took drugs on several occasions at social events more than 20 years ago. At the time I was a young journalist. It was a mistake. I look back and I think, I wish I hadn't done that".

"Я приймав наркотики на кількох світських подіях понад 20 років тому. Тоді я був молодим журналістом. Це була помилка. Я оглядаюся назад і шкодую, що її припустився", - зізнався Майкл Ґоув, претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Ґоув - серед 11 претендентів на крісло голови британського уряду. І його вважають одним із найімовірніших наступників Терези Мей. Вона вчора офіційно відійшла від лідерства у Консервативній партії, однак лишається на посаді прем'єра до обрання нового очільника.

У понеділок представлять повний список кандидатур на її місце. Є серед них і одіозний політик Борис Джонсон. Однак і його публічна репутація страждає.

Екс-мера Лондона звинуватили у брехні. Ще 2016 року, під час кампанії щодо Brexit, Джонсон стверджував, що Британія щотижня віддає Євросоюзу 350 мільйонів фунтів.

"Містер Джонсон зробив заяви про витрати Великої Британії , які він знав, були неправдивими. І лише суд може встановити, чи це порушення", - наголосив Маркус Болл, позивач.

І хоча Джонсон таки перебільшив суму, Високий суд Англії та Вельсу вирішив інакше. Політика звільнили від судового переслідування. Подальшу долю цієї справи має визначити перша інстанція - магістратський суд Вестмінстера. Адже такі заяви теоретично могли вплинути на рішення виборців голосувати за Brexit на референдумі.

Та хай хто стане новим британським прем'єром, у Євросоюзі нагадують - цей лідер буде зобов'язаний вирішити проблеми, пов'язані з "брекзитом". І головна з них - питання ірландського кордону.