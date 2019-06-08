Об'єднати місцеві бюджети: на Харківщині за підтримки облдержадміністрації започаткували соцексперимент з будівництва освітніх закладів [ Редактировать ]
Своєрідний соціальний експеримент провели на Харківщині. Там взялися фінансувати ремонт лікарень і дитсадків спільно - із бюджетів міста та області. Що вийшло в результаті - на прикладі одного з районів - розкажуть наші кореспонденти.
Дергачівська центральна лікарня не бачила ремонту десятки років. З 2006 року до коштів невеличкого місцевого бюджету додали обласні асигнування - і цього вистачило, щоб почати роботи. Сьогодні обласні чиновники привезли ще й сучасний кардіограф. Лікарі кажуть: вкрай потрібне й інше обладнання.
"Мы хотим маммограф, учитывая то, что у нас обслуживается практически больше 20 тысяч населения. На такое население, в связи с проблемой рак молочной железы, - на такое количество нам положен маммограф", - зазначила Тетяна Деменко, завідувачка Солоницівської поліклініки.
Дочекалися змін і заклади освіти. У Солоницівській гімназії почали утеплювати фасад будівлі. Отримали обладнання для шкільної кухні та дитячі меблі.
"У минулому році ми отримали холодильник, ми отримали газову плиту, була зроблена у нас покрівля, яка дуже часто протікала. У цьому році ми отримали нові меблі, які вже 35 років ми не могли змінити", - зазначила Раїса Ксенженко, директорка Солоницівської гімназії.
У сусідньому Пересічному, місцевий ліцей - також не впізнати. Тут замінили покрівлю та відремонтували спортивну залу.
"Сьогодні більше 6 млн прийшло бюджетних коштів. Це повна заміна енергозберігаючих вікон, це повністю відремонтована покрівля - більше 2 тисяч квадратних метрів, замінені частково водогін, капітально відремонтовано 2 шкільних автобуси", - зазначив Віктор Лузан директор, комунального закладу Пересічанський ліцей.
Усе це - прогнозований результат системної спільної роботи, - пояснюють в обласній адміністрації.
"У першу чергу, це стосується гуманітарної сфери, Звичайно, школи потрібно робити і ремонтні роботи, закупати нове обладнання. Побували в трьох школах, є над чим ще працювати, але багато чого вже зроблено: відремонтовані і дахи, які протікали багато років, закуплене і новеньке обладнання, відремонтовані фасади. І передали нове обладнання, щоб діти могли займатися на нових комп'ютерах. Адже, це найголовніше, коли ти чуєш людей, - можеш використати можливості і, звичайно, зробити корисну справу, на яку люди дуже довго чекали", - підкреслила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Під час зустрічі з очільницею області, місцеві жителі порушили багато наболілих питань. Зокрема, просили збудувати очисні споруди, облаштувати парк відпочинку та спортивні майданчики. Кошти на все це їм обіцяли закласти найближчим часом.
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