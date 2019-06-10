Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави.

За підсумками екзит-полів, він отримав понад 70 відсотків голосів. На другому місці - опозиційні політики Аміржан Косанов та Данія Еспаєва. Вони мають 16 та 5 із половиною відсотків відповідно. Активність виборців сягнула 77 відсотків. Нагадаю, позачергові вибори відбулися на тлі гучних акцій протесту.

За день на демонстраціях в Алмати та Нур-Султані затримали близько півтисячі людей. Вони виступали проти "відомих наперед результатів голосування". Зв'язок в обох містах працював із перебоями, у столиці перекрили рух центральними проспектами.