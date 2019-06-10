На кожен обстріл противника підрозділи Об'єднаних сил відповідають адекватно. На передовій напередодні побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. Його репортаж - далі.

"Всталяєм карту пам'яті.Підключаєм телефон".

Командир роти - позивний "Фартовий" тільки-но привіз коробку з пошти з безпілотником до місця неподалік своєії позиції. Витратив на нього власну премію за знищення бойвої техніки противника.

"Премія була в невеликому розмірі, але дякуючи генералу Сергію Наєву, який допоміг вирішити всі бумажні питання, щоб купити і придбати на підрозділ. Це було моїм рішення - безпілотний літальний апарат за допомогою якого ми можемо аналізувати діі противника", - говорить "Фартовий", 93 механічна бригада "Холодний яр".

Все відбулося позаминулого місяця з відстані майже в три тисячі метрів. Допомогла обладнана нашими - єдина система оптичного нагляду за противниким. "Фартовий" влучив керованою ракетою у вантажівку російських найманців з боекомплектом. Йому преміі б не вистачало на вкрай важливий коптер. Допоміг командуючий об' єднаних сил - надав заслуговану премію - фартовий захищає Батьківщину з початку визвольноі війни на Сході.

"Коптер дуже важливий. Місцевість вся позеленіла. Видно противники лише спереді. Що робиться вглибині не видно. Зараз ми побачимо, шо він там планує та робить", - говорить "Фартовий", 93 механічна бригада "Холодний яр".

"Фартовий" тільки но сам закінчив курси управління квадрокоптером. Нині планує навчити помічника-побратима. Є нагальна потреба - учора ввечері знову наші траншеї обстріляли з великокаліберної артилеріі.

"Противник використовував заборонені мінськом калібри 152 мм. Обстрілював наші позиціі, слава богу, без втрат", - говорить "Фартовий", 93 механічна бригада "Холодний яр".

Побратими "Фартового" на передовій показують свіжі вирви із заборонених калібрів ствольних гармат та мінометів.

"Прильотів було десь пятнадцять Обстріли з крупнокаліберних кулеметів що, аборенено мінськими домовленостями застосовується".

У районі північніше нашоі Авдіївки готуються до загострення ситуаціі. Противник риє окопи впритул до наших позицій.

"С правой и с левой рядовки идут подкопы. Неоднократно видели переход через поле. Подкапиваються ближе", - говорить Вячеслав, військовослужбовець Збройних сил України.

Ротний "Фартовий" не шкодує, що витратив свою бойову премію на таку ключову перевагу на своій ділянці оборони Украіни.

"Працюємо на перемогу і я вважаю шо він пригодиться, він буде корисніший тут, чим я ці гроші потрачу на себе", - говорить "Фартовий", 93 механічна бригада "Холодний яр".

Через годину коптер останньої версіі буде заряджений. І готовий виконувати бойові завдання.