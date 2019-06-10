В Росії занепокоєні можливим здешевшанням нафти [ Редактировать ]
У Кремлі занепокоєні можливим здешевшанням нафти. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що влітку вартість "чорного золота" може впасти вдвічі - до 30 доларів за барель, якщо ОПЕК+ не домовиться про обмеження видобутку.
Нагадаємо, у червні закінчується угода щодо скорочення видобутку країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.
Обговорити долю угоди на друге півріччя країни альянсу мали на позачерговій зустрічі ще у квітні.
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