Вартість "чорного золота" може впасти до 30 доларів за барель

У Кремлі занепокоєні можливим здешевшанням нафти. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що влітку вартість "чорного золота" може впасти вдвічі - до 30 доларів за барель, якщо ОПЕК+ не домовиться про обмеження видобутку.

Нагадаємо, у червні закінчується угода щодо скорочення видобутку країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Обговорити долю угоди на друге півріччя країни альянсу мали на позачерговій зустрічі ще у квітні.