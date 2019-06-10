Майже 300 тисяч людей залишилися без води через забруднення річки Рось на Київщині. Наразі водопостачання відключено в Білій Церкві та Умані. Там побував Ігор Левенок.

Тонна хімікатів потрапила у річку Рось. Отруту вкрали на одному з агропідприємств Вінничини і нелегально перевозили у цьому мікроавтобусі. Водій не впорався з керуванням. Машина перекинулася і впала у воду. Там одразу почала масово гинути риба. Течія понесла отруту далі. Через це в Умані та Білій Церкві припинили водопостачання, адже питну воду міста беруть саме з цієї ріки

"Всі лікарні, інтернати та інші заклади, які не можуть бути закриті, - вони забезпечені питною водою. Тільки коли ми на 100 відсотків будемо впевнені в безпечності води, тоді ми відновимо водопостачання", - наголосив Геннадій Дикий, міській голова Білої Церкви.

Від місця аварії до Білої Церкви сімдесят кілометрів. А це мільярди кубометрів річкової води. Екологи взяли на експертизу її зразки. До оприлюднення результатів міські пляжі закриті. Скрізь таблички купатися заборонено.

Міській пляж у Білій Церкві спорожнів. Тут працює хіба що команда рятувальників, які попереджають людей, що купатися у річці може бути небезпечно для здоров'я. Втім попри усі перестороги знаходяться особи які лізуть у воду не зважаючи ні на що.

Поодинокі відпочивальники на пляжі купатися не наважуються. Відпочинок зіпсовано. А за кілька метрів компанія молодих людей, наче й не було нічого, стрибає у воду. Те що річка може бути забруднена небезпечними речовинами - не вірять

"Це Біла Церква, хлопці, тут вода священна завжди, яка б вона не була".

" Заборонили, щоб не купалися люди. Ми не пускаємо, але битися ж не будемо. Є дурні люди, розумієте. Йому кажеш, що така ситуація - а воно лізе і каже, що "це моє здоров'я" - і він має рацію", - розповідає Олександр Трофимов, рятувальник.

"Мені вчора почали поступати СМС-ки, як керівнику рятувально-водолазної служби. Зараз я вам скажу назву цієї хімічної сполуки: інсек...інсик...інсектицид!", - наголосив Володимир Шутий, начальник рятувальної станції.

До оприлюднення результатів експертизи води, у місті закрилися заклади освіти - дитячі садки та пришкільні табори. Навколо аварії та забруднення здійнявся галас. Утім, екологи просять місцевих жителів не панікувати. І розглядають кілька варіантів розвитку подій.

"Запас води у нас есть и запас больше, чем на 10 суток. Я так думаю, что по всем таким данным, должны бить нормальные анализы. Будет созвана комиссия и решение комиссии будет о том, чтобы восстановить водозабор", - запевнив Олексій Пахольчук, технічний директор підприємства "Білоцерківвода".

Ситуація під контролем, - про це заявив Володимир Гройсман у Вінниці. Прем'єр запевнив - загрози життю та здоров'ю місцевих жителів немає:

"На зараз, в мене немає ніякої інформації, яка би становила загрозу. Ситуація, на мій погляд, за наявною у мене інформацією, є контрольована і всі служби працюють над тим, щоби моніторити ситуацію, а в разі необхідності - вживати заходи. Вчора такі заходи оперативно вживались. Тому вважаю, що треба відслідковувати інструкції ДСНС, Держспоживслужби і все буде абсолютно нормально", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Якщо результати експертизи дозволятимуть відновити забор води з річки Рось, питна вода в кранах містян має з'явитися вже зранку.